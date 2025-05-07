Geçtiğimiz yıl mayıs ayında, Deniz Akkaya’nın boşanma süreci ve kızının velayetine ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu süreçte Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu, röportaj yapmak üzere Akkaya’nın evinin bulunduğu sokağa gitmişti. Akkaya, duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a sosyal medyada sert ifadelerle yüklendi.
Deniz Akkaya, evinin balkonundan çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öç olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım” ifadelerini kullanmıştı.
PARA CEZASI
Bu paylaşımlar üzerine Rıdvan Bıyık, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya karşı manevi tazminat davası açtı.
Mahkeme, tarafların beyan ve delillerini değerlendirerek Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.