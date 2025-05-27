Eski manken Deniz Akkaya’nın, kızının vesayet davasına bakan hakimi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi.
İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya’nın hakime karşı ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI
Öte yandan mahkeme, Akkaya’nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.