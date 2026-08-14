Fransa'nın kuzeyinde bulunan Gravelines Nükleer Güç Santrali, reaktörleri soğutmak için denizden su çeken pompalama istasyonlarının tıkanması nedeniyle tedbir amaçlı olarak yeniden durduruldu. Nature kaynaklı habere göre, yoğun deniz anası kütlesi tesiste üretimin tamamen aksamasına yol açtı.

Bu durum, tam 12 ay önce 11 Ağustos 2025 tarihinde de birebir aynı sebeple dört ünitenin kapatılmasından sonra ikinci kez yaşandı. Tesisin işletmeci firması EDF, geçen yıl yaşanan kriz sonrası yüz binlerce euro harcayarak yeni tedbirler almıştı. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen olayın bir yıl sonra tekrarlanması dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TETİKLENDİ

Uzmanlar, bu durumun temelinde iklim değişikliği ve yükselen deniz suyu sıcaklıklarının yattığını belirtiyor. Isınan denizler hem deniz analarının üreme döngüsünü hızlandırıyor hem de beslendikleri plankton miktarını artırarak kitlesel deniz anası akınına zemin hazırlıyor.

EDF yetkilileri, santral çevresine balıkçı tekneleri konuşlandırarak deniz anası kütlelerini tesisten uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve tesisin önümüzdeki günlerde yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Doğanın insan altyapısına müdahalesi bu olayla sınırlı değil. ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesiyle 2 bin 500'den fazla abone elektriksiz kalırken; Washington'daki Yerçekimsel Dalga Gözlemevi'nde (LIGO) buz tutan boruları gagalayan kuzgunlar veri bozunumuna yol açmıştı.

İsviçre'deki CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı da soğutma sistemine düşen bir ekmek parçası yüzünden devre dışı kalmıştı. Bilim insanları, bu sıra dışı vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu ifade ediyor.