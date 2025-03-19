Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" değerlendirmesini yaptı.

Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

-Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi.

"SORUŞTURMALAR ÜLKENİN ZARARINA DEĞİL ÇOK YARARINA"

-Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

"CHP'YE DÜŞEN TERTEMİZ BİR KURULTAY YAPMAK"

-Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.