İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturmanın 3. dalgasında, haber spikeri Özgürdeniz Bayramoğlu (Deniz Bayramoğlu) hakkında gözaltı kararı verildi. Bayramoğlu'nun, usulsüz ihalelerle bağlantılı paravan şirketler üzerinden aylık gayri resmi ödemeler aldığı ve karşılığında talimatlı haberler yaptığı iddia ediliyor.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Malatya'da dünyaya gelen Deniz Bayramoğlu, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde yükseköğrenimine başladı. 3 yılın ardından üniversite eğitimine ara vererek gazeteciliğe adım atan Bayramoğlu, 2005 yılında yarım bıraktığı bölümüne geri dönerek eğitimini tamamladı.

Meslek hayatına yazılı basında başlayan Bayramoğlu; Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde muhabirlik, Liberal Bakış ve Gündem gazetelerinde ise editörlük görevlerini üstlendi.

1999-2000 yılları arasında Yeni Binyıl gazetesinde finansal haber editörü olarak çalışan Bayramoğlu, ardından televizyon haberciliğine geçiş yaptı.

CNN TÜRK ekranlarında ilk olarak borsa yorumcusu kimliğiyle izleyici karşısına çıkan Deniz Bayramoğlu, ilerleyen süreçte "İş Yemeği" programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 döneminde Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte "12-14 Güncel" programının sunuculuğunu üstlenen Bayramoğlu, Eylül 2009'dan itibaren hafta içi her gün yayınlanan ekonomi programı "Parametre"nin ekran yüzü oldu.

Aynı kanalda Semiha Şahin ile birlikte "Güne Merhaba" programını da sunan deneyimli gazeteci, 11 Mayıs 2020 tarihinde Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğuna getirildi.

Kariyerine Halk TV'de haber spikeri olarak devam eden Deniz Bayramoğlu, 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da meslektaşı Ece Üner ile dünyaevine girdi.