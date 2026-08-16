Oyuncu Deniz Baysal, hakkında çıkan boşanma iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken soluğu doğada aldı. Arkadaşlarıyla birlikte kamp yapan Baysal, kurdukları çadırda konakladı ve göl kenarında keyifli vakit geçirdi.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Deniz Baysal’ın, 7 yıllık eşi Barış Yurtçu ile boşanma aşamasında olduğu öne sürülmüştü. İddialarla ilgili sessizliğini koruyan oyuncu, bu kez arkadaşlarıyla yaptığı kamp gezisinden paylaşımlarıyla gündeme geldi.

KAMPTA KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

Doğayla iç içe vakit geçiren Baysal, kurdukları çadırda kaldı. Oyuncu, kucağına aldığı köpeğiyle objektif karşısına geçerken kamp anlarını da takipçileriyle paylaştı.

GÖL KENARINDA DİNLENDİ

Kampın ardından göl kenarında dinlenen Deniz Baysal, sakin ve doğayla iç içe geçen anlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun özel hayatıyla ilgili iddialar karşısındaki sessizliğini sürdürmesi ise merak konusu olmaya devam ediyor.