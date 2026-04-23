Yerel kaynaklara göre bölgede kıyı erozyonu yılda yaklaşık 1,85 metreye kadar ilerliyor. Ayrıca 3 metreyi aşan dalgalar, kıyı şeridindeki yapılar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Bu durum, bazı alanlarda evlerin zarar görmesine ve yaşam alanlarının giderek daralmasına yol açıyor. Nitekim Atafona’da geçmiş yıllarda yüzlerce yapının deniz tarafından yutulduğu ve birçok kişinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı biliniyor.

Yetkililer, riskin büyümesi üzerine harekete geçerken, gerekli önlemleri almayanlara yaptırım uygulanabileceğini duyurdu. Bölgedeki yapılaşma ve kıyı kullanımı da yeniden değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu durum yalnızca Atafona ile sınırlı değil. Deniz seviyesindeki yükselme ve kıyı erozyonu, dünya genelinde pek çok sahil kentini tehdit etmeye devam ediyor.

Kıyıdaki bu yerleşim için ise zaman giderek daralıyor. Deniz her yıl biraz daha ilerlerken, alınacak önlemler hayati önem taşıyor.