Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı, Star TV'nin yeni dizisi 'Çarpıntı'nın oyuncu kadrosu netleşiyor.
TAŞÇIOĞLU'DAN SONRA ÇAKIR
Senaryosunu Cem Görgeç, Deniz Dargı ve Mevsim Yenice'nin yazdığı yapımla ilk olarak 'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu anlaşma sağlamıştı.
'Çarpıntı'nın kadrosunda yer alacak bir diğer ünlü isim Deniz Çakır oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Yaprak Dökümü'nün 'Ferhunde'si Deniz Çakır, dizide 3 çocuğu babasız büyüten 'Hülya Güneş' rolünü oynayacak.
'Çarpıntı' dizisinin konusu:
'Hülya'nın bir kahve zincirinde çalışan büyük kızı 'Aslı', yapay kalp cihazıyla hayata tutunmakta ve kalp nakli beklemektedir.
Sibel Taşçıoğlu'nun canlandıracağı 'Tülin Alkan' karakteri ise kızı 'Melisa'ya çok düşkün zengin bir ailenin gelinidir.
İki farklı sosyal statüye sahip 'Hülya' ve 'Tülin'in hayatı yaşanan felaket sonrası kesişir.