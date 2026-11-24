İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, Murat Başoğlu, Erdal Bozkuş ve yönetmen Cem Karcı'nın da bulunduğu öğrenildi. SORUŞTURMANIN KAPSAMI BELLİ OLDU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu incelemeler sonucunda şüphelilerin "uyuşturucu madde kullandığı veya bulundurduğu yönünde" şüphe oluştuğu ve bu kapsamda soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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