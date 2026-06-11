İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Norfolk bölgesine bağlı Hemsby köyü sahil şeridi, son 22 yılda yaşanan şiddetli rüzgarlar, dalga hareketleri ve yüksek gelgitler sebebiyle 300 metre kıyı kaybına uğradı. Kıyı erozyonunun dramatik boyutlara ulaştığı bölgede, birçok ev yıkıldı veya denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sahil hattının yok olması nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 3 bin yerel sakin yaşam alanlarını tahliye etti.

ALTYAPI VE YERLEŞİM ALANLARI AĞIR HASAR ALDI

Bölgedeki en büyük yapısal yıkım, Hemsby Gap adlı sahil geçiş noktası ile plaja yakın otopark alanında kaydedildi. Son olarak meydana gelen yüksek gelgitler sonucu sahil şeridindeki kum tabakaları tamamen kaybolurken, kıyı kumulları ciddi şekilde zarar gördü. Norfolk Bölge Konseyi Üyesi James Bensly, sahildeki materyal kaybının inanılmaz boyutlara ulaştığını ve altyapının ağır hasar aldığını bildirdi.

YILLARA GÖRE KRONOLOJİK HASAR SÜRECİ

Köyde uzun yıllardır devam eden kıyı kaybının kronolojik seyri, bölgedeki yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. Süreç, 2013 yılında yaşanan şiddetli bir fırtınanın sahil şeridinde derin bir uçurum oluşturmasıyla başladı. Ardından 2018 yılında etkili olan "Doğu Canavarı" adlı büyük fırtınada 30 metrelik kıyı şeridi tamamen kaybedilirken yedi ev denize yıkıldı. Mart 2023'teki gece fırtınasında ise evlerin denize düşme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine yerel halk eşyalarını toplayarak acil tahliye gerçekleştirdi. Son olarak, Aralık 2023'te meydana gelen yüksek gelgitler ve sert rüzgarlar sebebiyle Gap bölgesinde bulunan beş ev güvenlik gerekçesiyle resmi ekiplerce yıkılmak zorunda kaldı.

EVLERİNİ AĞIR MAKİNELERLE TAŞIYORLAR

Kıyı hattındaki toprak kaybı, mülk sahiplerini bireysel önlemler almaya zorluyor. Köy sakinlerinden eski asker Lance Martin, 2017 yılında satın aldığı evinin arka bahçesinden 40 metrelik bölümün denize karıştığını açıkladı. Martin, mülkünün okyanusa düşmesini engellemek adına ağır iş makineleri kullanarak evini iki kez daha güvenli iç kesimlere taşıdığını ve mevcut yapıyı çelik direklerle destekleme aşamasına geçtiğini belirtti.