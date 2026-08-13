Mısır'ın İskenderiye kıyılarında yürütülen su altı kazılarında, her biri 70 ila 80 ton ağırlığında olan 22 devasa taş blok özel vinç ve mavnalarla yüzeye çıkarıldı. Araştırmacılar, çıkarılan bu mimari parçaların Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında yer alan İskenderiye Feneri'nin ana girişine ait olduğunu ve yapının dijital olarak yeniden inşasında kullanılacağını açıkladı.

DENİZ DİBİNDEN ÇIKARILAN TAŞLAR HANGİ AMAÇLA İNCELENİYOR?

Deniz tabanından çıkarılan büyük kapı lentoları, çerçeveler ve Mısır tarzı kapı blokları, yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla her açıdan fotoğraflanarak bilgisayar ortamına aktarılıyor. PHAROS projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, son 10 yılda toplanan 100'den fazla blok 3 boyutlu dijital modeller haline getirilerek birleştiriliyor.

Mühendisler, bilgisayar yazılımları yardımıyla devasa taşları fiziki olarak hareket ettirmeden sanal ortamda bir araya getiriyor. Çalışmanın nihai hedefi, tarihi yapının birebir dijital kopyasını oluşturarak insanların yapının içinde sanal olarak gezinebilmesini sağlamak olarak açıklanıyor.

İSKENDERİYE FENERİ HANGİ TARİHİ SÜREÇTEN GEÇTİ?

Hükümdar I. Ptolemy'nin emriyle Pharos Adası'na inşa edilen deniz feneri, 100 metreyi aşan yüksekliğiyle insanlık tarihinin ilk yüksek yapılarından biri kabul ediliyor. Bin yıldan uzun süre denizcilere rehberlik eden yapı, zaman içinde meydana gelen şiddetli depremlerle hasar gördü ve 1303 yılındaki büyük depremle tamamen yıkıldı.

Yıkımın ardından karadaki taşlar kale yapımında kullanılırken, suya düşen bloklar yüzyıllar boyunca el değmeden deniz dibinde korundu. 1968 yılından bu yana bilinen ve 1994'te 3 bin 300'den fazla objenin tespit edildiği batık alan, antik fenerin mimari sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.