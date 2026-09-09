Kaliforniya'daki tarihi Point Reyes Deniz Feneri yönetimi, Kasım 2026 ile Şubat 2027 tarihleri arasında görev yapacak yerleşik gönüllü için başvuru sürecini başlattı. İş yerine 5 dakikalık yürüme mesafesindeki konut kompleksi ücretsiz sunulurken, adaylara bölgedeki şiddetli fırtınalar, elektrik kesintileri ve kemirgen istilası hakkında resmi uyarı yapıldı.

DENİZ FENERİ GÖNÜLLÜSÜNÜN GÖREV VE ÇALIŞMA SAATLERİ NE OLACAK?

Program kapsamında seçilecek kişi, haftada 4 gün olmak üzere toplam 30 saat çalışacak. Ziyaretçi merkezinde görev alacak olan gönüllü; turistlere rehberlik etmek, deniz fenerinin tarihi hakkında 15 dakikalık sunumlar yapmak, hediyelik eşya satmak ve kasa işlemlerini yürütmekle sorumlu olacak. Gönüllüye görev dönemi için özel eğitim ve iş kıyafetleri sağlanacak.

ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLEN DAİRE HANGİ RİSKLERİ BARINDIRIYOR?

Gönüllüye verilecek eşyalı dairede ısıtma, su, internet ve çamaşırhane imkânı bulunuyor. Ancak park yönetimi, binaların kemirgenlere karşı korumasız olduğunu ve farelerin dairelere girebildiğini ilan etti. Aynı zamanda farelerin araç kablolarını kemirdiği, yerel kargaların ise park halindeki otomobillerin kauçuk contalarını parçaladığı bilgisi verildi. Konutlara evcil hayvan kabul edilmiyor.

BÖLGEDEKİ ZORLU HAVA KOŞULLARI HANGİ TEHLİKELERİ YARATIYOR?

Kasım ve şubat ayları arasında kıyı şeridinde şiddetli fırtına ve yüksek hıza ulaşan rüzgarlar etkili oluyor. Hava şartları nedeniyle devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar verebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine ve parka ulaşım sağlayan yolların kapanmasına yol açabileceği belirtildi. Başvurular ABD hükümetinin resmi gönüllü portalı üzerinden alınıyor.