Okyanus sularının olağan dışı bir şekilde çekildiği bu anlarda, iki ada arasındaki bağlantı kesintisiz hale geliyor. Yerel halkın ve turistlerin "fermuar gibi açılan deniz" olarak adlandırdığı bu fenomen, yılda sadece iki kez gerçekleşiyor.

3 KİLOMETRELİK DOĞAL YÜRÜYÜŞ YOLU

Suların geri çekilmesiyle birlikte iki ada arasında 3 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir geçit oluşuyor. Bu süre zarfında insanlar, okyanusun ortasında, suların arasından yürüyerek bir adadan diğerine ulaşabiliyor.

Normal şartlar altında derin sularla kaplı olan bu güzergah, gelgitin en düşük seviyeye ulaştığı saatlerde tamamen güvenli bir yürüyüş yoluna dönüşüyor. Ancak suların yükselme süreci başladığında, bu doğal köprü hızla gözden kayboluyor.