Diyanet İşleri Başkanlığı, duruşu ve sosyal medya paylaşımlarıyla daha önce de gündeme gelen imam Yusuf Kılıç hakkında yeni bir disiplin soruşturması başlattı.

DENİZ GÖKTAŞ'IN AİLESİNE MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, soruşturmanın gerekçesinin, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine Kılıç'ın gönderdiği dayanışma ve destek mesajı olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Merkezi'ne çağrılan imam Kılıç'ın savunması alındı.

DAHA ÖNCE MİTİNG TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

İmam Yusuf Kılıç, kamuoyunun gündemine ilk olarak 2023 yılında gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingine cami cemaatini taşıma teklifini reddeden Kılıç, bu durumu çektiği videolarla duyurmuştu. Yaşananların ardından iki ayrı disiplin soruşturması geçiren Kılıç’a kademe ilerlemesinin durdurulması ile kınama cezaları verilmiş, ardından İzmir dışına sürgün edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş’ın Harbiye gösterisinden derlenen “Ölü Deniz” isimli stand-up videosu YouTube’da milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından soruşturma konusu olmuştu. Yurt dışı tatili dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve Emniyet'teki arkadan kelepçeli görüntüleri basına yansıyan Göktaş, çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.