Komedyen Deniz Göktaş, 'Ölü Deniz' isimli gösterisinde kullandığı ifadeler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alındığı anlardaki ters kelepçeli görüntüler gündeme oturmuştu.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Avukat Ömer Meşe, bireysel olarak, Göktaş’ın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ve yaşananlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, gözaltına alınan Deniz Göktaş'a hukuka aykırı şekilde ters kelepçe uygulandığı öne sürülerek, görüntüleri servis eden ve uygulamayı gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında "işkence", "eziyet" ve "zor kullanma yetkisinin aşılması" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Uygulamayı gerçekleştiren ve gözaltı görüntülerini kamuoyuna servis eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da ifade edildi