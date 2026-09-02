İsmail SAYMAZ

SAVUNDUĞUM BİR ŞAKADIR

Bu arada savcılık tahliyeye itiraz etti. Göktaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İfadesinde şunları söyledi:

“Politik mizah yapıyorum. Temel konulardan birisi cumhurbaşkanıdır. Diktatör kelimesinden yargılanıyorum. Şakanın niteliğine uygun olduğu için bu kelimeyi kullandım. Hakaret kastım yoktur. Diğer suçlama ise ‘Dördüncü kitap’ olarak nitelendirilen şakamdır. Favorim olduğunu söylüyorum. Şakasını yaptığım için yargılandığım olaya ilişkin yıllardır meal tartışmaları var. Dalgıçlar konusunda haşema giyenleri savunmaktayım. Bu konunun nasıl böyle anlaşıldığını bilmiyorum. Okuma yazması olan herkes anlayabilir. Halkın bir kesimini tahrik ettiğim söyleniyor. Yargı böyle bakıyor. Bu bahsedilen kesim dindar kesimdir. Ben seküler kesimi eleştiriyorum. Dindar kesimi savunduğum bir şakadır.”

Göktaş, yurt dışında oturumunun olduğunu belirtiyor. Avukatı Metin Sinan Aslan’ın verdiği bilgiye göre Göktaş’ın ABD’de oturumu var.

TERS KELEPÇE

Göktaş, şöyle devam ediyor:

“Yurt dışında gösteriler yapabilmek için oturum iznine sahibim. Hakkımda gözaltı kararı yokken, duyduğum an Türkiye’ye döndüm.

Ters kelepçe ile tutuklandım. Kaçma şüphem olmadığı açık. Türkiye dışında bir yerde yaşamayı düşünmüyorum. Kendi isteğimle geldim. Delil karartma konusunda ise delil YouTube’da duruyor. Gösteriye erişim engeli getirildi. Ben delili korumaya çalışıyorum.”

Göktaş, tahliye edildiği cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından bir kez daha cezaevine gönderildi.