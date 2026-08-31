Komedyen Deniz Göktaş, 28 Ağustos Cuma günü yapılan tutukluluğa itiraz başvurusunun ardından söz konusu iki suçlamadan tahliye edilmişti. Ancak cezaevinden çıkamadan bu kez “Suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında yeniden hakim karşısına çıkarılmış ve tutuklanmıştı.

Medyascope'un aktardığı son gelişmeye göre savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesiyle Göktaş’ın tutukluluğu üç ayrı suçlama üzerinden devam edecek.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN YENİ SUÇLAMA

Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliye kararı vermişti.

Ancak tahliye kararının ardından Göktaş, SEGBİS aracılığıyla “suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Göktaş’ın avukatına haber verilmediği ve barodan avukat görevlendirildiği belirtildi. Komedyen, “Ölü Deniz” isimli gösterisinde suçu ve suçluyu övme kastının bulunmadığını savundu.

GÖSTERİSİNDEKİ SÖZLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği ise Göktaş’ın gösterisinde söylediği bazı ifadeler nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Karara gerekçe gösterilen ifadeler arasında Göktaş’ın, Türkiye’de bir tetikçi tutulabileceğine ve suç örgütleri üzerinden işlenen cinayetlere ilişkin esprili anlatımı yer aldı.

Hakimlik, bu sözleri “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” olarak değerlendirdi.

“KAÇMA VE DELİLLERİ KARARTMA ŞÜPHESİ”

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararında kaçma ve delilleri karartma şüphesi gerekçelerine de yer verdi.

Böylece Deniz Göktaş’ın daha önce tahliye kararı verilen iki suçlama yönünden savcılığın itirazı sonrasında yeniden tutuklanmasıyla birlikte, komedyenin tutukluluk hali üç ayrı suçlama kapsamında devam etmiş oldu.