'Ölü Deniz' isimli stand-up gösteriyle Türkiye'nin gündemine oturmasıyla iktidara yakın isimlerin hedefi olan komedyen Deniz Göktaş, tutuklanmasının ardından cezaevinden mesaj gönderdi.

Avukat Cenk Yiğiter aracılığıyla gönderdiği mesajında Göktaş, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim" ifadelerini kullanırken, esprili bir yanıt vermeyi de ihmal etmedi. Göktaş, "Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi" ifadelerini kullandı.

'TAHMİN ETTİĞİMDEN İYİYİM'

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın gönderdiği mesajı aktaran avukat Cenk Yiğiter, şunları yazdı:

"Biraz önce Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Deniz Göktaş'ı ve meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ı gördüm. Her ikisinin de moralleri, keyifleri son derece iyi ve herkese çok selamları var. Deniz'e söylemek istediğin bir şey var mı diye sordum. Dedi ki "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnavanın az gollü geçmesi." Sordum, Arjantin'i destekliyormuş. Bu arada yeni bir podcast yazmaya başlamış bile."