Komedyen Deniz Göktaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Göktaş, tutuklama kararının ardından Metris Cezaevi'ne götürüldü.
Ancak hemen sonrasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yüksek güvenlikli Karatepe F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Deniz Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da Youtube'da yayına girmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi izlenmişti.
"Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi, beğeni toplamış, eleştirilere yol açmış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.
ÖNCE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.
Harbiye'deki "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Bu gelişmelerin ardından 2 Temmuz'da (dün) Türkiye'ye dönen komedyen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Göktaş, hem emniyette hem de savcılıkta ifade vermişti ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkemeye çıkartılan Göktaş "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla tutuklanmıştı.