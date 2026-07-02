İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye döndü.

Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı.

Ünlü komedyen, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA'nın servis ettiği görüntülerde Göktaş'ın emniyete götürüldüğü esnada ellerinin arkadan kelepçeli olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da Youtube'da yayına girmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi izlenmişti.

"Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi, beğeni toplamış, eleştirilere yol açmış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

ÖNCE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Harbiye'deki "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından bugün Türkiye'ye dönen komedyen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

ADLİYEYE SEVK VE MAHKEME YARIN

Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları kapsamında yarın adliyeye sevk edilecek.

Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, müvekkilinin geceyi emniyette geçireceğini yarın saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacağını açıkladı.