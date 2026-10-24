Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekilleri Erkan Baş ve Sera Kadıgil ile buluştu. Üç ismin bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Buluşma sosyal medyada paylaşıldı

Komedyen Deniz Göktaş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile bir araya geldi. Buluşmadan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla üçlünün görüşmesi gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Göktaş, daha sonra tahliye edilmişti.