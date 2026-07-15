Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın son gösterisi 'Ölü Deniz' yurt dışında seyirciyle buluşacak.
T24'ün haberine göre Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı gösterisi, TuzBiber Stand-Up organizasyonuyla Edinburgh Fringe Festivali programına alındı.
13 Ağustos'taki gösterinin biletleri 1,5 sterlinden (60 Türk Lirası) edfringe.com üzerinden satışa sunuldu.
SON GÖSTERİSİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ
Göktaş, Harbiye'de gerçekleştirdiği gösterisini Youtube'a yüklemişti ve bu 13 milyon izlenmişti.
Deniz Göktaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış; yurt dışında Türkiye'ye dönüşü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
Göktaş'ın gösterisi hakkında erişim engeli kararı verilirken video henüz YouTube tarafından kaldırılmadı.