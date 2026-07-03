"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinin ardından sosyal medyada ve belirli çevrelerce hedef tahtasına oturtulan komedyen Deniz Göktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAÇKA PARKINA POLİS GELDİ

Akşam saatlerinde Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun (FKF) dayanışma amacıyla "Ölü Deniz" gösteriminin yapılacağı Maçka Parkı'nda saat 20.00'de başlaması planlanan etkinlik öncesinde park ve çevresi abluka altına alındı. Çok sayıda polis ekibi, kalkanlar ve güvenlik bariyerleriyle park girişlerini kapattı.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN YASAKLAMA KARARI

Öte yandan Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Maçka Parkı'nda düzenlenmesi planlanan dayanışma etkinliği öncesinde Şişli Kaymakamlığı yasak kararı aldı.

Resmi karara göre, Şişli ilçesi sınırları içerisindeki meydan, cadde, sokak ve parklarda düzenlenecek yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri dahil tüm açık ve kapalı alan etkinlikleri 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bir gün süreyle yasaklandı.

Kararın ardından FKF etkinliği iptal etti. FKF Üyesi gençler tarafından yapılan açıklamada, "Maçka Parkı'ndaki polis ablukası ve kaymakamlık kararı sonucu, parktaki herkesin güvenliğini de düşünerek etkinliğimizi iptal ettik. Deniz Göktaş'ı izlemeye, izletmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı