İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından sanal medya da yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Harbiye'de sahnelediği ve YouTube'da 10 milyona yakın izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" adlı gösterisine erişim engeli getirilen komedyen Deniz Göktaş, yurtdışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geceyi emniyette geçiren Göktaş, ifade işlemlerinin ardından "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından 22 Temmuz’da tutuklanan Deniz Göktaş için 28 Ağustos Cuma günü tahliye kararı verilmişti. Ancak Göktaş, cezaevinden çıkamadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasından tutuklanmıştı.

Savcılık, Deniz Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından tahliye kararı verilmesine itiraz etti. Deniz Göktaş, bu iki suçlamadan yeniden tutuklandı.

Bu kararla birlikte Deniz Göktaş’ın tutukluluğu üç suçlamadan sürecek.