YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" isimli gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz Göktaş’ın yargılanmasına bugün başlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Göktaş'ın sahnedeki ifadeleri nedeniyle toplamda 9 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor. Komedyene yönelik suçlamalar arasında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' maddeleri yer alıyor. Tutukluluk hali devam eden Deniz Göktaş, davanın ilk duruşmasında suçlamalara yanıt vermek ve savunmasını yapmak üzere bugün adliyeye getirilecek. Mahkeme kararı henüz açıklanmadı.

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