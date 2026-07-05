Gözaltına alınması esnasında emniyetteki ters kelepçeli görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandıran Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Sinan Aslan, Kısa Dalga’ya açıklamalarda bulundu.

‘DENİZ’E BU SAHNE DÖRT BEŞ KEZ YAPTIRILMIŞ’

Çok konuşulan ters kelepçe görüntüleriyle ilgili konuşan Aslan, “Kelepçenin hangi aşamada takıldığını bilmiyorum ama şunu biliyorum: Deniz emniyete girdiği zaman o sahnenin çekilmesi için, hani nasıl biz burada ışığı ayarlıyoruz vesaire gibi, Deniz’in gördüğümüz sahnesi ilk girişi değil. Deniz’e bu sahne dört beş kez yaptırılmış. “Geri gel, doğru olmadı, bir daha” gibi. Beş kez bu yaşanmış. Bu Deniz’in bize ifadesi. Bu dört beş kez üst üste çekilmiş bir prodüksiyon. O doğal bir sahne değil yani. Aşağı in, yukarı çık. Aşağı in, yukarı çık. Bir daha” iddiasında bulundu.

‘UYUŞTURUCU TESTİ İÇİN ÖRNEK ALINMIŞ’

Aslan ayrıca bir başka iddiasında, “Biz dün savcılık ifadesine tam girerken ayaküstü Deniz onu söyledi. Gözaltına alındığı gece kıl, tırnak ve sair örnekleri alınmış. Ben şaşırdım. “Oğlum, cezai gözaltına alındığın zaman bunlar alınmaz, bir sağlık kontrolüne gider gelirsin" dedim. “Hayır abi” dedi, “Beni adli tıbba götürdüler. Benden tırnak, saç, kıl örnekleri aldılar” dedi. Uyuşturucu testi için” ifadelerini kullandı.