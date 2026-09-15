Kişisel internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Deniz Göktaş’ın 74 gündür cezaevinde olduğunu belirten Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü komedyenin ilk kez 28 Eylül Pazartesi günü hakim karşısına çıkacağını ifade etti.

"TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALIYOR"

Deniz Göktaş’ın bir süredir cezaevinden haber göndermemesi nedeniyle durumunun merak edilebileceğini belirten Altaylı, komedyenin halen Çorlu’da “kuyu tipi” olarak adlandırılan cezaevinde tek kişilik hücrede bulunduğunu yazdı.

Altaylı, Göktaş’ın tek kişilik hücrede kalmaktan büyük bir şikayetinin olmadığını belirterek, “Zaten çok konuşkan, aşırı sosyal bir tip olmadığı için ‘yalnızlık’ şikayeti yok. Ben de tek kişilik hücrede 6 aydan fazla kaldım. Kendisini gayet iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

"SAĞINDA HALUK LEVENT, SOLUNDA CEM KÜÇÜK"

Altaylı, Göktaş’ın hücre komşularının ise dikkat çekici isimlerden oluştuğunu belirtti. Altaylı’nın aktardığına göre Göktaş’ın sağındaki hücrede Haluk Levent, solundaki hücrede Cem Küçük, diğer yanında ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bulunuyor.

Göktaş’ın bu isimlerle herhangi bir diyalog içinde olmadığını öğrendiğini belirten Altaylı, komedyenin bazı mahkum ve tutukluların yaptığı gibi hücreden hücreye bağırarak sohbet etme yoluna gitmediğini aktardı.

“YENİ GÖSTERİSİNE MALZEME ÇIKAR”

Buna rağmen Göktaş’ın çevresindeki hücrelerden gelen yüksek sesli sohbetleri duyabileceğini belirten Altaylı, komedyenin bu konuşmaları dinlemediği anlamına gelmediğini ifade etti.

Altaylı, yazısının sonunda ise “Büyük ihtimalle yeni stand-up gösterisi için bunlardan epey bir malzeme çıkaracak” değerlendirmesinde bulundu.