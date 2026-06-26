24 Haziran'da YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde Silivri'deki tutuklu siyasetçilerden CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına kadar gündemdeki bir sürü konu yapılan espriler sosyal medyaya yayıldı.

Stand-up gösterisinden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), kararın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını duyurdu. Paylaşımlar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor" ifadelerini kullandı. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerin "mizah değil hakaret" olduğunu savunan Tayyar, "Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat doğrudan hakaret edip 'haha huhu' diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz" dedi.