Komedyen Deniz Göktaş, 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle milyonlarca kişiye ulaştı. Kısa sürede 4,5 milyon izlenmeyi aşan gösteride dikkat çeken en önemli ayrıntı ise videonun para kazanma özelliği aktif edilmeden yayımlanması oldu. Göktaş'ın YouTube'un para kazanma özelliğini aktif etmemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisini herhangi bir dijital platform yerine doğrudan YouTube'da yayımlayan Deniz Göktaş, videoda para kazanma özelliğini de açmadı. Böylece milyonlarca kez izlenen gösteri, fazla sayıda reklam gösterilmeden izleyiciyle buluştu.

Gösterinin kısa sürede 4,5 milyon izlenmeye ulaşmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de bu tercih oldu. Çok sayıda kullanıcı, Göktaş'ın gösteriyi ücretli bir dijital platforma satmak yerine ücretsiz ve fazla sayıda reklam olmadan yayımlamasına dikkat çekti.

24 Haziran'da yayımlanan gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ve CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına kadar birçok güncel konu mizahi bir dille ele alındı. Gösteriden alınan kesitler sosyal medyada hızla yayılırken, bazı paylaşımlar milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Öte yandan gösteriden paylaşılan bazı videolar hakkında erişim engeli kararı verildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), kararın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını duyurdu. Kararın ardından ilgili paylaşımlar, X tarafından Türkiye'den görünmez hale getirildi.