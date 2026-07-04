Gazeteci Fatih Altaylı, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Altaylı, kamuoyunda tartışma yaratan Kılıçdaroğlu görüşmesini gündeme getirerek, avukat Metin Aslan'a Deniz Göktaş'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi salın" ifadesini kullanıp kullanmadığını sordu.

Aslan, şunları söyledi:

-Deniz gözaltına alındıktan sonra önceki akşam 8 kez tanımadığım bir numaradan arandım. Tanımadığım bir numara olduğu için de açmadım. Daha sonra aynı numaradan bir mesaj geldi. ‘Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez’ diyen bir mesaj.

-Aradım. Kemal Bey benimle görüşmek istiyordu. Görüşecek bir şey olmadığını söyledim. Görüşmedim. Deniz Göktaş’ın ailesiyle görüşme talepleri vardı. Bunun için benimle değil, Deniz’in kendi ekibiyle görüşmelerinin daha doğru olacağını belirttim ve numaralarını verdim.

-Aramışlar. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz’in ailesi ile görüşmek istemiş. Ailenin bu süreçte içine kapandığı ve kimse ile görüşmediği yanıtı verilmiş. Aile ile de görüşememişler. Sabah 08:30’da Çağlayan Adliyesi’ne gelmiş Kılıçdaroğlu ve ekibi. Deniz daha geç geldi. Deniz’le orada da görüşmek istediler ama mümkün değildi. Uzun süre beklediler. Birkaç kişi gazetecilerin ve halkın gelemediği bölümde bekliyorlardı. Dışarda protesto edilmiş Kılıçdaroğlu ile birlikte gelenler. Biz orada değildik. Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler. Ben Deniz’in bana söylediğini doğru anladığımdan eminim ama bir kez daha Deniz’e soracağım.”

DENİZ GÖKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Altaylı, Aslan'ın gece geç saatlerde Deniz Göktaş’ın açıklamasını ilettiğini belirtti.

Göktaş'ın açıklaması şöyle:

-Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük.

-Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim.

-‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti.

-2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.

NE OLMUŞTU?

'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin YouTube'da yayımlanmasının ardından hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Göktaş, 2 Temmuz'da yurt dışı tatilinden döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı. Ters kelepçeli görüntülerinin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla tutuklandı.

Göktaş'a destek vermek için çok sayıda kişi Çağlayan Adliyesi'ne giderken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyarette bulundu.

Ziyaretin ardından gazeteci Barış Pehlivan, Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile görüştüğünü aktararak, Aslan'ın Göktaş'ın tutuklama kararını öğrendiğinde "Neşemizi çalamazlar" dediğini söylediğini yazdı.

Aslan ayrıca, Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede Göktaş'ın, "CHP'yi salın" ifadesini kullandığını öne sürdü.

DANIŞMANI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez ise söz konusu iddiayı reddetti.

Sönmez, Pehlivan'ın paylaşımına atıfta bulunarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'la görüşerek destek verdi" açıklamasını yapmıştı...