Komedyen Deniz Göktaş, ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinin ardından çıktığı yurt dışı tatilinden Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. 3 Temmuz'da tutuklanan Göktaş, kamuoyunda "kuyu tipi" olarak bilinen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor. Üç farklı suçlamayla 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Göktaş, 88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi beklenen duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna alındı. Yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli başlayan duruşmada Göktaş, savunmasına suçlama konusu yapılan dört cümle nedeniyle 88 gündür cezaevinde olduğunu belirterek başladı.

"CÜMLE BAŞINA 22 GÜNDÜR HAPİSTEYİM"

Daha önce 198 kez gerçekleştirdiği gösterilerde 100 binden fazla kişinin söz konusu ifadeleri izlediğini veya duyduğunu belirten Göktaş, bu dört cümlenin yaklaşık üç yıl boyunca yaptığı gösterilerde daha önce herhangi bir şikayet veya suçlamaya konu edilmediğini söyledi. Göktaş, savunmasında, "3 Temmuz'dan beri kuyu tipi bir cezaevinde güneş görmeden, diğer tutukluların aksine sadece haftada 1 telefonla görüşerek başka hiçbir insan temasım olmadan hücredeyim. Harbiye'de kurduğum 4 cümle ile suçlanıyorum ve kurduğum cümle başına tam 22 gündür hücredeyim" ifadelerini kullandı.

Göktaş, suçlama konusu yapılan sözleri Harbiye'de yaklaşık 5 bin kişiye, daha önce ise Türkiye'nin farklı yerlerinde gerçekleştirdiği 197 gösteride 100 binden fazla seyirciye söylediğini belirterek, "Hepsinde de kahkahadan ve alkıştan başka tek bir tepki almadım" dedi. Sözlerinin başka sanatçılar ve yazıp çizenler açısından otosansüre neden olmasından endişe ettiğini ifade eden Göktaş, "Yazan çizen insanlara bir otosansür sebebi olduysam tek endişem budur. Lütfen öyle olmasın, bilin ki sözlerimiz tahminimizden çok daha etkilidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE DÖNDÜĞÜM İÇİN ŞAŞIRDILAR"

Yurt dışına taşınan arkadaşlarını Türkiye'ye dönmeye ikna etmeye çalıştığını söyleyen Göktaş, hakkında yurt dışına kaçtığı yönünde haberler yapıldığını belirtti. Göktaş, "Ben yurt dışına taşınan arkadaşlarımı ülkeye dönmeye ikna etmeye çalışan biriyim ama benim hakkımda yurt dışına kaçtı diye haber yaptılar. Ben beyin göçünü engellemeye çalıştıkça Türkiye bana engel oluyor" dedi. Göktaş ayrıca gözaltına alındığı sırada polis memurlarının kendisine, "Deniz sen salak mısın, niye Türkiye'ye döndün" dediğini aktardı.

Gözaltına alındığı sırada görüntüsünün alınmasına itiraz ettiğini belirten Göktaş, "Ben görüntü alınacağını anladım. Buna rızam olmadığını söyledim. Bana ters kelepçe yaptılar. Başımı kaldırıp güldüm. Buradan emniyet teşkilatını beni yakaladıkları için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİM"

Göktaş, savunmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı bir görüşmeye de değindi. Göktaş, "3 defa sert şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğimi söyledim. Bir polis beni zorla görüştürdü. Kendisiyle de sert konuştum. Benim üzerimden reklam yapmasını istemedim. Ben neden Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüğümü bilmiyorum" dedi.

"DİKTATÖR İFADESİ SİYASİ BİR NİTELEMEDİR"

Hakkındaki suçlamalardan birine konu olan "Utangaç bir diktatör" ifadesine ilişkin de savunma yapan Göktaş, bu tanımlamanın cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirildiğini belirtti. Göktaş, "‘Utangaç bir diktatör’ tanımlaması cumhurbaşkanına hakaret sayılmış. Diktatör ifadesi hakaret değil siyasi bir nitelemedir. Başka bir komedyen demokrat diyebilir ve benim şakamdan daha da komik olabilir" dedi.