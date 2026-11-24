UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü attığı pozisyonda burnuna aldığı darbe sonucu kanama yaşayan ve saha içi müdahalesinin ardından oyuna devam eden milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin maç sonunda Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deniz Gül'e ilk müdahaleyi saha içinde gerçekleştirdiklerini belirten Yener İnce, kırık şüphesi nedeniyle oyuncunun burnundan operasyon geçireceğini ifade etti. İnce ayrıca, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

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