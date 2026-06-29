Gelgit saatleri dışında yolu kullanmak ise ciddi risk taşıyor. Deniz suyu kısa sürede yükselerek asfaltı tamamen kaplıyor. Bu nedenle yetkililer, geçiş yapacak sürücülerin yalnızca alçak gelgitten yaklaşık 1,5 saat önce başlayan ve 1,5 saat sonrasına kadar devam eden zaman aralığında yolu kullanmalarını tavsiye ediyor.

DENİZ YOLU HER GÜN YUTUYOR

Passage du Gois, ana karayı Noirmoutier Adası'na bağlıyor. Gelgit yükseldiğinde su seviyesi yolun tamamını kaplıyor ve geçit birkaç saat boyunca tamamen görünmez hale geliyor. Gelgitin şiddetine bağlı olarak yolun üzerindeki su yüksekliği bazı dönemlerde birkaç metreye kadar ulaşabiliyor.

Bu nedenle yolun girişinde güncel gelgit saatlerini gösteren elektronik tabelalar bulunuyor. Ayrıca geçit boyunca, yükselen sular nedeniyle mahsur kalanların sığınabilmesi için yüksek kurtarma kuleleri yer alıyor.

HATALI ZAMANLAMA KURTARMA OPERASYONLARINA NEDEN OLUYOR

Her yıl binlerce turist bu sıra dışı yolu görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Ancak gelgit saatlerini dikkate almayan sürücüler zaman zaman yükselen sular arasında mahsur kalıyor. Geçmişte bu nedenle çok sayıda kurtarma operasyonu düzenlendi.

1999 ve 2011 yıllarında Tour de France bisiklet yarışına da ev sahipliği yapan Passage du Gois, günümüzde köprü alternatifi bulunmasına rağmen doğal yapısı nedeniyle hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Denizin her gün iki kez yuttuğu ve yeniden ortaya çıkardığı bu yol, Fransa'nın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olarak kabul ediliyor.