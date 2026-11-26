Avrupa'nın en hızlı aşınan kıyı şeritlerinden bazılarına sahip olan İngiltere'de, denizin karaya doğru ilerlemesi evleri, yolları ve diğer altyapı tesislerini tehdit ediyor. İngiltere Çevre Ajansının değerlendirmesine göre 2105 yılına kadar yaklaşık 20 bin konut ve iş yeri kıyılarda meydana gelecek değişimlerden dolayı risk altında kalabilir.

UÇURUMLARI LAZERLİ DRONLARLA İZLEYECEKLER

İngiltere hükümeti, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada kıyı erozyonuyla mücadele kapsamında yerel yönetimlerin yürüteceği 12 projeye 11,2 milyon sterlinden (yaklaşık 750 milyon TL) fazla kaynak ayrıldığını duyurdu.

North Yorkshire bölgesindeki çalışmalar için 970 bin sterlin ayrılırken kıyı şeridinde meydana gelen hareketler, lazer teknolojisiyle donatılmış dronlarla takip edilecek. Elde edilen verilerle arazinin üç boyutlu haritaları oluşturularak olası çökmelerin önceden tespit edilmesi hedefleniyor.

Somerset bölgesindeki Watchet kasabasında ise kıyıdaki toprak kaymaları nedeniyle B3191 kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 20 mülkün risk altında bulunduğu bölgede 290 bin sterlinlik bir projeyle uçurumların üç boyutlu modelleri hazırlanacak.

KUM TEPELERİ YENİLENECEK YOLLAR İÇ KESİMLERE TAŞINACAK

Program kapsamında Cornwall bölgesine 2,6 milyon sterlin ayrıldı. Dalgaların kıyı üzerindeki yıkıcı etkisini azaltan doğal kum tepelerinin yenilenmesi ve korunması için çalışmalar yürütülecek.

Redcar ve Cleveland bölgesinde ise Staithes köyüne ulaşımı sağlayan önemli bir yolun kıyı erozyonu nedeniyle çökmeden önce iç kesimlere taşınması planlanıyor.

Kıyıların korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşların güvenli alanlara taşınmasına yönelik mali destek seçenekleri de değerlendiriliyor.

Mart 2029'a kadar devam edecek pilot projelerden elde edilen sonuçlar, benzer tehlikelerle karşı karşıya bulunan diğer kıyı yerleşimlerinde de kullanılacak.