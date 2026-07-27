Ülkenin kıyı erozyonundan en fazla etkilenen bölgelerinden biri olarak gösterilen Hemsby'de, son yıllarda denizin kıyıyı hızla aşındırması nedeniyle birçok ev yıkıldı veya güvenlik gerekçesiyle kontrollü olarak kaldırıldı. Bölge sakinleri, ya evlerini satarak ayrılmak ya da topraklarının denize karışmasını izlemek arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

FIRTINA SONRASI TAHLİYELER BAŞLADI

Ocak ayında etkili olan Goretti Fırtınası'nın ardından kıyıdaki aşınma daha da hızlandı. Yetkililer, uçurum kenarındaki evlerin çökme riski taşıması nedeniyle 14 mülk sahibine tahliye uyarısı yaptı. Belediyeye göre, kısa süre içinde 10 metreyi aşan kıyı kaybı yaşanırken, bazı evler güvenlik amacıyla yıkıldı.

Bölgede yaşayanlar, kıyı çizgisinin son 30 yılda önemli ölçüde gerilediğini belirtiyor. Ev sahiplerinden biri, 2010 yılında evi satın aldığında uzmanların denizin evine ulaşmasının yaklaşık 100 yıl süreceğini söylediğini, ancak kıyının beklenenden çok daha hızlı ilerleyerek birkaç yıl içinde evine kadar ulaştığını ifade etti.

TAZMİNAT YOK, BORÇLAR DEVAM EDİYOR

Bölge sakinleri, kıyı erozyonu nedeniyle evlerini kaybetmelerine rağmen herhangi bir tazminat alamadıklarını, birçok kişinin konut kredisi ödemeyi sürdürdüğünü dile getiriyor. Standart konut sigortalarının da kıyı erozyonundan kaynaklanan kayıpları karşılamadığı belirtiliyor. Belediye ise gönüllü yıkımlarda sınırlı destek sağlarken, acil güvenlik gerekçesiyle alınan yıkım kararlarında masrafların bazı durumlarda mülk sahiplerine yansıtılabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan Fakes Road üzerindeki iki boş arsa, sırasıyla 8 bin ve 10 bin sterlin başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı. İlanlarda arsaların karavan veya mobil ev yerleştirmek isteyenler için uygun olduğu belirtilirken, bazı mahalle sakinleri bunun bölgede karavan yerleşimlerini artırabileceği endişesini dile getiriyor.