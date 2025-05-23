İhale kapsamındaki taşınmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde bulunan 870 ada 2 ve 3 parsel numaralı toplam 21.824,47 m² yüzölçümüne sahip alanı kapsıyor. Bu alan üzerinde mevcut olan yapılar da satışa dahil edilmiştir. Taşınmaz, bir bütün halinde satışa sunulacak.

TEMİNAT BEDELİ 65 MİLYON LİRA

ÖİB tarafından belirlenen geçici teminat bedeli, 65 milyon TL olarak açıklandı. İhale, 18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak ve başvurular kapalı zarf yöntemiyle alınacak.

Başvuru sahipleri arasından pazarlık usulü ile görüşmeler yapılacak. İhalenin sonunda, teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma düzenlenerek satış süreci tamamlanacak.

SONUÇ VE İHALE SÜRECİ

Bu ihale, Özelleştirme İdaresi'nin gayrimenkul portföyünden çıkarılacak taşınmazlar arasında yer alıyor.

İhale süreci, şeffaflık ve rekabetin sağlanması amacıyla dikkatlice planlanmış olup, katılımcıların teklifleri ile belirlenecek.