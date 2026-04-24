1985 yılında Korsika adasının güneyindeki Lava Körfezi’nde deniz kestanesi arayan iki kardeş ve bir arkadaşlarının tesadüfen bulduğu antik Roma hazinesine ilişkin detaylar uzmanlar tarafından değerlendirildi.

50 BİN FRANK ÖDEME YAPILDI

Lava Körfezi'nde dalış yapan üç kişi, kayalıkların dibinde parlayan nesneler fark etti. Yapılan incelemeler sonucunda bu nesnelerin antik Roma dönemine ait altın sikkeler (aureus) olduğu anlaşıldı. İlk aşamada toplanan sikkeler Nice’teki bir uzmana götürüldü ve keşif ekibine bu buluntular için 50.000 frank ödeme yapıldı.

Daha sonra aynı bölgeye dönen grup, yaklaşık 600 sikke daha çıkardı. Uzmanlar, bulunan sikkelerin bir kısmının birim fiyatının günümüzde 250.000 euro seviyelerine ulaştığını ifade etti.

HAZİNE BU İMPARATORLARIN DÖNEMİNE AİT

Araştırmalar, hazinenin MS 253 ile 275 yılları arasında hüküm süren imparatorların dönemine ait olduğunu ortaya koydu:

Gallienus (253-268)

II. Claudius (268-270)

Quintillus (270)

Aurelianus (270-275)

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Direktörü Sylviane Estiot, sikkelerin üzerindeki mühür ve baskı tekniklerinden yola çıkarak, gemi kazasının MS 272 sonu veya 273 yılı başında gerçekleştiğini tarihlendirdiklerini açı yazılan verilere göre, sikkelerin darphaneden yeni çıkmış haliyle üst düzey bir yetkiliye teslim edildiği düşünülüyor.

KAYIP PARÇALARIN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Eski Sualtı Arkeolojik Araştırmalar Departmanı Başkanı Michel L'Hour, hazinenin kime ait olduğu ve bölgeye nasıl ulaştığına dair "gemi kazası, saklanma veya hırsızlık" gibi ihtimallerin masada olduğunu belirtti. Ancak koleksiyonun büyük bir kısmının kayıt dışı satılması nedeniyle hazinenin tam içeriği bilimsel olarak saptanamadı.

Hazineyi bulan kişilerin, durumu kötü olan bazı sikkeleri erittikleri ve buluntular arasında 6 ila 8 milyon euro değerinde bir altın plaka olduğu yönündeki beyanları ise kayıtlara geçti.