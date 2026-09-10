Bölgede son altmış yılı aşkın sürede 14’ten fazla şehir bloğunu yutan okyanus; evleri, sokakları, okulları, kiliseleri ve tarihi bir deniz fenerini harabeye çevirdi.

Yükselen sular yüzünden yaklaşık 300 balıkçı ailesinin yaşadığı bir ada tamamen sular altında kalırken, yerel halk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan yıkımın arkasında hem doğal etkenler hem de insan müdahalesi yatıyor. Uzmanlar; şiddetli rüzgarlar, gelgitler ve dalga hareketlerinin yanı sıra Paraíba do Sul Nehri üzerine kurulan barajlara dikkat çekiyor.

Barajların nehir ağzına ulaşan koruyucu tortu akışını kesmesi, kıyı şeridinin doğal savunmasını zayıflatarak erozyonu daha da hızlandırıyor.

Birleşmiş Milletler’in yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tehdit altında gördüğü 31 küresel bölge arasında yer alan Atafona’da, suların 2050 yılına kadar 21 santimetre daha yükselmesi bekleniyor.

Kıyı şeridindeki bu sürekli kaybı ve felaketi durdurmak amacıyla yerel yönetim, kapsayıcı bir teknik ve çevresel fizibilite çalışması başlattı.