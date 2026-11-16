İspanya'nın Tossa de Mar kasabasında 2020 tarihinde etkili olan fırtınanın oluşturduğu yoğun deniz köpüğü, yerleşim yerindeki sokakları tamamen kapladı. Kıyıdan taşan köpük yığınları nedeniyle binaların giriş kapıları kapandı ve park halindeki araçlar gözden kayboldu.

KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ İKİ METREYİ NASIL AŞTI?

Katalonya bölgesini vuran Gloria Fırtınası, kıyı şeridinde şiddetli dalgalar meydana getirdi. Tuzlu suyun ve denizdeki organik maddelerin fırtına nedeniyle çalkalanması sonucunda yoğun miktarda deniz köpüğü oluştu. Dalgaların karaya taşıdığı beyaz köpük tabakası, kasabanın bazı noktalarında iki metreyi aşan yüksekliğe ulaştı.

BİNALARIN GİRİŞLERİ KAPANDI, ARAÇLAR KAYBOLDU

Kıyıdan yerleşim yerlerinin iç kısımlarına kadar ilerleyen köpük yığınları kasabadaki yaşamı durma noktasına getirdi. Sokaklarda biriken yoğun tabaka yüzünden binaların giriş kapıları kapandı. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan otomobiller ise köpüklerin altında kalarak görünmez hale geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?

Kasabayı kaplayan köpük yığınlarının kaldırılması için Tossa de Mar Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Belediye görevlileri, sokakları ve bina girişlerini yeniden açabilmek amacıyla bölgeye iş makineleri sevk etti. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda sokaklardaki köpük tabakası temizlendi.