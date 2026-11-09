Şanghay yakınlarındaki Qidong kentinde bulunan ve İtalya'nın Venedik şehrinden esinlenerek tasarlanan Life in Venice projesi, ülkenin emlak sektöründe yaşanan sorunların dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi. Deniz manzaralı dairelerin bazıları oldukça düşük fiyatlarla kiraya verilmesine rağmen bölgedeki boşluk dikkat çekiyor.

DENİZ MANZARALI EVLERİN FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Çinli emlak şirketi Evergrande tarafından geliştirilen Life in Venice, geniş konut alanları, yapay kanalları ve Avrupa mimarisinden esinlenen yapılarıyla dikkat çekiyordu. Proje, özellikle büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere yönelik bir tatil ve yaşam merkezi olarak planlandı.

Ancak Çin'deki emlak piyasasının durgunlaşması ve konut talebinin beklentilerin altında kalması, dev yerleşimin geleceğini değiştirdi. Bir dönem yüksek fiyatlarla pazarlanan evlerin değerinde ciddi düşüşler yaşandı.

Bölgedeki bazı konutların satış fiyatları önceki seviyelerinin yarısından daha aşağıya gerilerken üç odalı dairelerin aylık yaklaşık 116 dolara (yaklaşık 5 bin 800 TL) kiralanabildiği belirtildi. Buna rağmen çok sayıda daire boş kalmaya devam etti.

DEV KONUT PROJESİNDE SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Deniz kıyısında geniş bir alana yayılan yerleşimde çok katlı apartmanlar, yürüyüş yolları, kanallar ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor. Ancak büyük ölçekli yatırımla oluşturulan bu alanlar, planlanan nüfus yoğunluğuna ulaşamadı.

Bölgede yaşayanların sayısının düşük olması, günlük hayatı da etkiliyor. Boş konutların bulunduğu sokaklarda insan hareketliliği sınırlı kalırken bazı ticari alanlar da beklenen müşteri yoğunluğuna ulaşamadı.

Life in Venice, Çin'de son yıllarda gündeme gelen büyük ölçekli ancak düşük doluluk oranına sahip konut projelerinin örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Deniz manzarası ve geniş sosyal alanlarıyla alıcı çekmesi beklenen yerleşimde fiyatların ciddi biçimde gerilemesi, ülkenin emlak piyasasında yaşanan dönüşümün boyutunu ortaya koyuyor.