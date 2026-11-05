Asturias bölgesindeki Perlora Tatil Kasabası, geçmişte ülkenin en dikkat çekici tatil merkezlerinden biriydi. Ancak zamanla eski canlılığını kaybeden yerleşim, bugün terk edilmiş görüntüsüyle gündeme geliyor.

BİNLERCE TATİLCİYİ AĞIRLIYORDU

İspanya'nın Carreño belediyesi sınırlarında yer alan Perlora, 1950'li yıllarda işçiler ve ailelerinin uygun koşullarda tatil yapabilmesi amacıyla kuruldu. Kantabria Denizi kıyısındaki tesis, özellikle yaz aylarında ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilerin buluşma noktası haline geldi.

Yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan tatil kasabasında 274 yapı bulunuyordu. Konaklama binalarının yanı sıra ortak kullanım alanları ve sosyal tesisler de ziyaretçilere hizmet veriyordu.

20 YILDIR BOŞ, ŞİMDİ YENİDEN CANLANDIRILACAK

1982 yılında yönetimi Asturias bölgesel hükümetine devredilen tatil kasabası, değişen turizm alışkanlıkları ve yetersiz yatırımlar nedeniyle zamanla eski önemini kaybetti. Tesis 2006 yılında tamamen kapatıldı ve yüzlerce yapı bakımsızlığa terk edildi.

Aradan geçen 20 yılda bazı binaların camları kırıldı, duvarları zarar gördü ve bitki örtüsü sokakları kaplamaya başladı. Bölgeyi ziyaret edenler, bir zamanlar tatilcilerle dolup taşan evlerin bugünkü görüntüsüyle karşılaşıyor.

Ancak Perlora için yeni bir dönem başlayabilir. Asturias yönetimi ve Carreño Belediyesi, terk edilmiş tatil merkezini yeniden değerlendirmek amacıyla harekete geçti. Haziran 2026'da atılan adımlarla bazı alanların belediyeye devredilmesi ve kıyıya erişimin iyileştirilmesi kararlaştırıldı. Tarihi yapıların bir bölümünün korunmasını da içeren projenin ne zaman tamamlanacağı ise henüz kesinleşmedi.