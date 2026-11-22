Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 21. ayağını 16. sırada tamamladı. ELF Marc VDS takımı adına yarışan Öncü, mücadeleye 21. cepten başladı.
KAZA NEDENİYLE DURDURULDU
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde koşulan yarış, sekizinci turda dört pilotun karıştığı kaza nedeniyle durduruldu. Ardından mücadeleye yedi tur üzerinden yeniden start verildi.
Damalı bayrağı ilk sırada gören isim, Italtrans takımının İspanyol pilotu Daniel Munoz oldu. Sezonun 22. ve son yarışı, 29 Kasım'da İspanya'nın Valensiya kentinde koşulacak.