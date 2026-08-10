Deniz Seki, İstanbul'daki evinde kaza geçirdi. Kaygan zeminde ayağı kayıp düşen ünlü sanatçı, evde bulunan arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde çeşitli yerlerinde zedelenme tespit edilen Seki, acilen ameliyata alındı.

AÇIKLAMA GELDİ

Deniz Seki'nin sağlık durumu ve balkondan düştüğü iddialarıyla ilgili de açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır.

LEĞEN KEMİĞİ VE OMURGASINDA ZEDELENME TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir.

Basına da yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım'ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir.

Deniz Hanım'ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir.

Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır."