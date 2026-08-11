Deniz Seki, geçirdiği kazanın ardından hastaneden ilk kez konuştu. Antalya’daki konserinin ardından İstanbul’a dönen ve evinde köpeklerine mama vermek için balkona çıktığı sırada düşen ünlü şarkıcı, yaşadığı anları anlattı. Ertesi gün ameliyat edildiğini söyleyen Seki, hakkında çıkan bilgi kirliliğine de tepki gösterdi.

“KLİMANIN SUYUNU GÖRMEDİM”

TV8'de Gel Konuşalım programına bağlanan Deniz Seki ilk kez konuştu. Hastanede tedavisi devam eden Deniz Seki, yaptığı açıklamada kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Antalya’daki konserinin ardından 18.45 uçağıyla dönüş yaptığını söyleyen Seki, eve yaklaşık 22.00-22.30 sıralarında geldiğini belirtti. Köpeklerine mama göndermek için balkona çıktığını ifade eden şarkıcı, karanlıkta ışığı açmadığı için klimadan akan suyu fark edemediğini söyledi.

Seki, o anları “Bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm” sözleriyle anlattı.

LEĞEN KEMİĞİ KIRILDI, OMURİLİĞİ ZEDELENDİ

Kazanın ardından hemen ambulans çağrıldığını belirten Deniz Seki, yapılan kontrollerde leğen kemiğinin kırıldığını ve omuriliğinde zedelenme olduğunu söyledi.

Şarkıcı, ertesi gün ameliyata alındığını belirterek operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Yaşadığı kazayı “çok talihsiz” olarak nitelendiren Seki, “Nazar diyorum” dedi.

“AYAĞA KALKMAMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getiren Deniz Seki, ayağa kalkamayacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Koltuğa değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağım” diyen Seki, yaşadığı ağrının devam ettiğini de belirtti.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ YAPMAYALIM”

Kaza sonrası neden kimseye haber vermediğini de anlatan Seki, olayın yaşandığı gece önceliğinin sağlık durumu olduğunu söyledi.

Şarkıcı, “Çünkü canımla uğraşıyordum, gecenin o vakti” diyerek yalnızca kardeşini aradığını ifade etti.

Hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Deniz Seki, açıklamasını hastanede televizyon izlediğini söyleyerek yaptı.