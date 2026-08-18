Bir süre önce evinin balkonundan düşerek yaralanan Deniz Seki, geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisine devam ediyor. Sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yapan şarkıcı, fizik tedavi sürecinin başladığını duyurdu. Seki ayrıca bu dönemde kendisine destek veren sevenlerine teşekkür etti.

HAYRANLARININ MERAKINI GİDERDİ

Yaşadığı kaza sonrasında sağlık durumuyla ilgili çok sayıda mesaj ve telefon aldığını belirten Deniz Seki, bu kez doğrudan takipçilerine ulaştı. Hastanede geçirdiği günlerin kendisi açısından kolay olmadığını anlatan şarkıcı, buna rağmen moralini korumaya çalıştığını ifade etti.

Seki, tedavi sürecinde özellikle zihinsel olarak güçlü kalmaya ve olumlu düşünmeye gayret ettiğini belirterek, kendisini merak edenlere de bu mesajla yanıt vermiş oldu.

İYİLEŞMEK İÇİN FİZİK TEDAVİYE BAŞLADI

Ameliyatın ardından rehabilitasyon dönemine giren Deniz Seki, fizik tedaviye başladığını açıkladı. Şarkıcının önündeki süreçte yeniden ayağa kalkabilmek için tedavisine devam edeceği öğrenildi.

Hastaneden yaptığı paylaşımda iyileşme hedefini de dile getiren Seki, en kısa zamanda toparlanarak yeniden sevenleriyle bir araya gelmek istediğini söyledi.

“YENİDEN SİZLERLE BULUŞMAK İSTİYORUM”

Deniz Seki, mesajının sonunda kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür etti. Bu süreçte takipçilerinden dualarını ve güzel dileklerini sürdürmelerini isteyen şarkıcı, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Seki’nin paylaşımında özellikle yeniden ayağa kalkma ve sevenleriyle buluşma isteğini vurgulaması dikkat çekti. Ünlü şarkıcının hastanedeki tedavisi devam ediyor.