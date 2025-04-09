

Deniz Seki'nin Bodrum'da yaşayan kardeşi Serkan Seki önceki gece trafik kazası geçirdi.

Aracıyla Yalıçiftlik–Kızılağaç yolunda ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden Serkan Seki yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbarın ardından kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Seki hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı.

Şarkıcı Deniz Seki kardeşinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canım kardeşim Serkan Seki, geçen gece çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Yaşadığı ağır kaza sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve şu anda hastanede ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Şükürler olsun ki doktorlarımızın yoğun çabasıyla en kritik aşamayı geride bıraktık. Bu zorlu süreçte dualarını, desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese minnettarım."