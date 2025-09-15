Eylül ayında nezlei grip ve koronovirüs vakalarının artacağını duyuran uzmanlar, tatilcileri uyarmıştı. Ünlülerin uğrak yeri olan Bodrum'a giden isimlerden biri de Deniz Seki'ydi.

TATİL DÖNÜŞÜ VİRÜSE YAKALANDI

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Seki'den kötü haber geldi. Tatilden döndükten sonra hastalanan Seki'nin ölümcül olan koronovirüse yakalandığı ortaya çıktı.

1 haftadır evinde istirahat eden ünlü sanatçı, doktorların verdiği ilaçlarla hastalığını atlatmaya çalışıyor. Ayrıca, virüsün Seki'nin 10 arkadaşına da bulaştığı iddia ediliyor.