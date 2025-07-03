Deniz Seki, 55’inci yaşını önceki akşam Beşiktaş'ta bir mekânda ailesi, arkadaşları ve ünlü isimlerin katıldığı bir partiyle kutladı.

Şarkıcıyı 5 yıldır aşk yaşadığı, adının İrfan olduğu öğrenilen iş insanı sevgilisi de yalnız bırakmadı. Pastasındaki mumları üfledikten sonra Deniz Seki'yi ilk sevgilisi öptü.

"HARİKA BİR GECE YAŞADIM"

Deniz Seki doğum gününden kareleri de "Dün akşam kalbimin en güzel köşesinde yer eden gerçek dostlarımla harika bir gece yaşadım. Bu özel doğum günümde yanımda olan, gönlünden geçenlerle beni kutlayan, sevgi dolu mesajlarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Ve perde arkasında bütün ince ayrıntıyı düşünüp bu güzel geceyi kusursuz kılan canım Cemal Günbaş'ıma da kalpten teşekkür ederim. Seni seviyorum, yolumuz uzun kıymetlim. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen koca yürekli bir baba, ağabey ve çok özel bir dostsun yani benim son limanımsın Haluk Şentürk seni çok seviyorum. Varlığınız, iyi dilekleriniz ve kocaman kalplerinizle bu geceyi unutulmaz kıldınız.. İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

"BENİM BİR ERKEK ARKADAŞIM VAR"

Deniz Seki geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde uzun süredir hayatında biri olduğunu açıklamıştı:

"Benim bir erkek arkadaşım var beş yıldır birlikteyiz. Öyle çok göz önünde değiliz. O yüzden çok bilmiyor olabilirsiniz. Mutlu süren bir ilişkim var."