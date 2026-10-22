Özellikle Kuzey Cakarta'da etkili olan gelgit taşkınları nedeniyle bazı yollar ve yerleşim alanları zarar gördü. Meteoroloji yetkilileri, ekim ayının son günleri için yeni bir taşkın uyarısı yayımlarken, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde önlemler artırıldı.

DENİZ SUYU SOKAKLARA KADAR ULAŞTI

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 12-16 Ekim 2026 tarihleri için Cakarta'nın kuzey kıyılarında yüksek gelgit kaynaklı taşkın uyarısında bulunmuştu. Söz konusu dönemde deniz suyunun kıyı şeridini aşmasıyla bazı cadde ve yerleşim alanları sular altında kaldı.

Bölgede 'rob' olarak bilinen gelgit taşkınları, deniz suyunun kıyı şeridini aşarak sokaklara ve yerleşim alanlarına ulaşmasıyla meydana geliyor. Kuzey Cakarta'daki Jalan Mandala Bahari caddesi de taşkınlardan etkilenen noktalar arasında yer aldı.

BMKG, 25 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında yeni bir taşkın riski bulunduğu konusunda da uyarıda bulundu. Yetkililer, deniz seviyesinin yeniden yükselme ihtimaline karşı kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olmasını istedi.

SOKAKLARI KORUMAK İÇİN YENİ SET İNŞA EDİYORLAR

Yaşanan su baskınlarının ardından Kuzey Cakarta Su Kaynakları Dairesi, Jalan Mandala Bahari'deki koruma çalışmalarını hızlandırdı. Deniz suyunun yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek amacıyla yaklaşık 80 metre uzunluğunda yeni bir set inşa ediliyor.

Bölgede bulunan eski setin yüksekliği iki metreydi. Ancak aşırı gelgit sırasında su seviyesinin 2,8 metreye kadar ulaşabilmesi, mevcut yapının yetersiz kalmasına neden oldu. Bunun üzerine yeni setin yüksekliği 3,15 metre olarak belirlendi.

Aralık 2026 sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmayla deniz suyunun caddeye ve çevresindeki yerleşim alanlarına ulaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Cakarta'nın kuzey kesimlerinde yaşanan zemin çökmesi, deniz taşkınlarının etkisini artıran önemli sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Yetkililer, benzer su baskınlarının tekrar yaşanmaması için kıyı koruma yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.