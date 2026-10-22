Mısır Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile Doğu Libya arasında varılan tartışmalı deniz yetki alanı mutabakatını "kesin olarak hükümsüz ve geçersiz" ilan ettiğini bildirdi.

Açıklamada, "mutabakatın hükümsüz ve geçersiz olduğu, hiçbir hukuki etki taşımadığı ve Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının Mısır açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı" ifade edildi.

Atina ile daha önce imzaladığı deniz yetki sınırlandırmasıyla çelişen Türkiye anlaşmasına dair itirazlarını da ortaya koydu.

MISIR'DAN SERT AÇIKLAMALAR

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Kahire, anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını etkilemeyeceğini savunuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda "Mısır, uluslararası hukuk çerçevesinde çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar" vurgusu yapıldı.

Mekke Paktı'na katılabilecke olası 4. üye olarak öne çıkan Mısır'dan gelen bu açıklama Akdeniz ülkeleri arasında gerginliğe neden oldu.

Kahire yönetiminin bu tutumu, Doğu Akdeniz'deki uzun vadeli ortağı Yunanistan'a yönelik desteğini yineledi.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ÖFKELİ

Anlaşmaya Doğu Akdeniz'de itiraz eden tek aktör Mısır olmadı. İsrail Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü bir açıklama yaparak, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını" iddia etti.

Yunanistan ile İsrail arasında herhangi bir deniz yetki sınırlandırması anlaşması bulunmuyor.

Doğu Libya parlamentosunun kararı, Saddam Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinden haftalar sonra gerçekleşti.

Avrupa Birliği de söz konusu mutabakatı UNCLOS şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınadığını duyurdu.

Gelen eleştirilere çarşamba günü yanıt veren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı: